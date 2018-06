Paris (AFP) Mehr als jeder zweite Franzose hält Folter laut einer Studie einer Menschenrechtsorganisation in bestimmten Fällen für zulässig. In einer Umfrage erklärten 54 Prozent der Befragten, Elektroschocks gegen einen mutmaßlichen Bombenleger könnten gerechtfertigt sein, um den Verdächtigen vor der Explosion zum Reden zu bringen. Die christliche Anti-Folter-Organisation Acat, die die Umfrage in Auftrag gegeben hat, bezeichnete das Ergebnis am Dienstag als "erschreckend".

