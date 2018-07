Marseille (AFP) Vor dem Anpfiff des EM-Spiels Ukraine gegen Polen ist es in Marseille erneut zu Ausschreitungen von Fußballfans gekommen. In der Nähe des Stadions setzte die Polizei am Dienstag Wasserwerfer und Tränengas ein, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Es gab mehrere Festnahmen. Schon am frühen Nachmittag gab es Ausschreitungen am Alten Hafen.

