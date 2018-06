London (SID) - Die englische Fußball-Ikone David Beckham hat sich für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union ausgesprochen. "Für unsere Kinder und deren Kinder sollten wir die Probleme der Welt gemeinsam und nicht alleine in Angriff nehmen", schrieb der frühere Star von Manchester United bei Facebook.

"Wir leben in einer florierenden und vernetzten Welt, in der wir gemeinsam stark sein können. Aus diesem Grund werde ich für einen Verbleib stimmen", sagte der 41-Jährige. Am Donnerstag kommt es im Vereinigten Königreich zur mit Spannung erwarteten Volksabstimmung zum Brexit. Beckham kann allerdings auch die Gegner verstehen: "Ihre Meinung sollte respektiert werden. Was auch immer das Resultat des Referendums sein wird, wir werden immer großartig sein."

Beckham, der in seiner Karriere 19 wichtige Titel gewonnen hat, begründete seine Entscheidung auch mit den Erfahrungen während seiner Zeit als Profi. "Ich bin mit einer Kerngruppe von jungen britischen Spielern wie Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt oder den Neville-Brüdern aufgewachsen", schrieb Beckham: "Vielleicht hätten wir auch so Titel gewonnen, aber die Mannschaft wurde besser und erfolgreicher durch den dänischen Torhüter Peter Schmeichel, die Führungsqualitäten des Iren Roy Keane und das Können des Franzosen Eric Cantona."

Außerdem sammelte Beckham in seiner Laufbahn auch Erfahrungen in Madrid, Mailand und Paris. "Diese großartigen europäischen Städte und ihre Fans haben mich und meine Familie aufgenommen und uns die Möglichkeit gegeben, ihre einzigartige und inspirierende Kultur zu genießen", betonte der ehemalige Mittelfeldspieler.