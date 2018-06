Paris (dpa) - Heute Abend kann die Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen - am liebsten mit dem Gruppensieg. Deutschland hofft nun endlich auf erste Tore der Stürmer. Löw erwartet "ultra-defensive" Nordiren. Nach dem 0:0 gegen Polen soll die deutsche Offensive mit schnellem Kombinationen immer wieder Lücken ins Abwehrbollwerk reißen und dann entschlossener als bisher den Torabschluss suchen. "Wir wollen von der ersten Minute an zeigen, dass wir das bessere Team sind", verriet Hummels.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.