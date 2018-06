Osnabrück (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat sich die Dienste von Offensivspieler Jules Reimerink gesichert. Der 26-Jährige kommt ablösefrei vom Regionalligisten Viktoria Köln und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. In der Regionalliga West kam Reimerink zuletzt auf acht Tore und zehn Torvorlagen in 36 Partien.