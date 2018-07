Paderborn (SID) - Christian Strohdiek (28) kehrt nach einer enttäuschenden Saison beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zum Fußball-Drittligisten SC Paderborn zurück. Der Innenverteidiger unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Nach dem Bundesliga-Abstieg 2015 hatte Strohdiek die Ostwestfalen verlassen. In Düsseldorf setzte er sich aber nicht durch und peilt nun mit Paderborn die Rückkehr in die 2. Liga an. "Christian wird ein sehr wertvoller Spieler für uns sein, da er aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen im Profibereich eine hohe Qualität mitbringt. Christian identifiziert sich voll mit dem SCP, ich freue mich sehr über seine Rückkehr", sagte Trainer René Müller.