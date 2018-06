London (AFP) Der englische Ex-Fußballstar David Beckham hat sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen. "Für unsere Kinder und deren Kinder sollten wir die Probleme der Welt gemeinsam und nicht allein angehen", erklärte der ehemalige Star von Manchester United am Dienstag auf Facebook. "Wir leben in einer dynamischen und verbundenen Welt, in der wir zusammen stark sind. Aus diesem Grund stimme ich für den Verbleib."

