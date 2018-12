Amman (AFP) Bei einem Bombenanschlag an der jordanisch-syrischen Grenze sind am Dienstag mindestens sechs jordanische Soldaten getötet worden. 14 weitere Soldaten wurden nach Angaben eines Sicherheitsbeamten verletzt, als der Sprengsatz am frühen Morgen an dem Grenzposten nahe einem Flüchtlingslager explodierte, wie Sicherheitskräfte mitteilten.

