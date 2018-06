Zagreb (AFP) Einen Tag nach der Selbstauflösung des kroatischen Parlaments ist der umstrittene Chef der nationalistischen Regierungspartei HDZ, Tomislav Karamarko, zurückgetreten. Er sei mit seinem Versprechen an seine Partei gescheitert, eine neue Regierungskoalition zu bilden, begründete Karamarko am Dienstag seinen Schritt. Den kroatischen Medien zufolge will der 57-jährige Nationalist mit seinem Amtsverzicht vor allem aber die Chancen seiner HDZ bei vorgezogenen Neuwahlen erhöhen.

