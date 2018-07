Tripolis (AFP) Die libyschen Regierungstruppen bereiten nach eigenen Angaben die Schlussoffensive auf die IS-Hochburg vor. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung hieß es, ungeachtet der Ruhe an der Front laufe die Geheimdienstarbeit zur Vorbereitung des Einsatzes auf Hochtouren. Die Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatten zuletzt erbitterten Widerstand geleistet und sich im Stadtzentrum ihrer Hochburg verschanzt. Mit Scharfschützen, Sprengfallen und Selbstmordattentätern verteidigen die IS-Extremisten ein fünf Quadratkilometer großes Gebiet zwischen dem Stadtzentrum und der Küste.

