Tripolis (AFP) Bei der Explosion eines Waffenlagers sind in Libyen mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Die Explosion ereignete sich in einem Depot in der Stadt Garabuli, rund 70 Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis. Ein Sicherheitsvertreter der Stadt sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass zuvor "Bewaffnete das Lager einer Miliz aus Misrata gestürmt" hätten. Anschließend sei es zu der "großen Explosion" gekommen, deren Ursache noch unklar sei. Möglicherweise habe die Miliz Sprengfallen aufgestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.