Verfassungsgericht stützt EZB-Anti-Krisenkurs unter Auflagen

Karlsruhe/Frankfurt (dpa) - Zwei Tage vor dem Brexit-Referendum hat die Europäische Zentralbank (EZB) grundsätzlich Rückendeckung aus Karlsruhe für ihren Anti-Krisenkurs bekommen: Das Bundesverfassungsgericht gab einem zentralen Baustein der Euro-Rettung seinen Segen - setzte aber Grenzen. Die Richter billigten am Dienstag im Grundsatz, dass die EZB einzelne Eurostaaten im Notfall gezielt durch Staatsanleihenkäufe in großem Stil stützt. Damit dürfte sich die Bundesbank an solchen Maßnahmen beteiligen. EU-Kommission und Bundesregierung begrüßten die Entscheidung zum sogenannten OMT-Programm ("Outright Monetary Transactions") aus dem Sommer 2012, das bislang nie zum Einsatz kam.

VW-Chef Müller stellt Zukunft des Diesels in Frage

Wolfsburg (dpa) - VW-Konzernchef Matthias Müller zieht nach dem Abgas-Skandal den Dieselmotor generell in Zweifel. Die CO2-Vorgaben der Europäischen Union zeigten schon heute, "dass die Abgasreinigung beim Diesel enorm teuer und aufwendig wird. Gleichzeitig wird die Elektromobilität preiswerter", sagte der Manager vor der Hauptversammlung des Autobauers dem "Handelsblatt" (Dienstag). "Vor diesem Hintergrund wird sich die Frage stellen, ob wir ab einem gewissen Zeitpunkt noch viel Geld für die Weiterentwicklung des Diesels in die Hand nehmen sollen", sagte Müller. Mit dem Interview setzt er als Branchenschwergewicht die Frage nach dem Ende einer Antriebs-Ära auf die Agenda. In Deutschland hängen Zehntausende Jobs am Diesel.

Milchkontor: Bewegung am Milchmarkt - Protest gegen DMK

Bremen (dpa) - Deutschlands größtes Molkereiunternehmen DMK sieht erste "vorsichtige" Anzeichen für eine mögliche Entspannung auf dem unter Druck geratenen Milchmarkt. Mittlerweile sei ein Rückgang der Milchmengen in Deutschland und anderen EU-Ländern festzustellen, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Milchkontors (DMK), Josef Schwaiger, am Dienstag in Bremen bei der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. So sei in den vergangenen zehn Wochen die Milchanlieferung beim DMK um rund 5 Prozent im Vorjahresvergleich gesunken. Auf Bundesebene werde allein für die zweite Juni-Woche ein Rückgang von 1,7 Prozent berichtet. "Hält diese jetzt aufgezeigte Entwicklung an, wird im Laufe des Jahres 2016 eine Marktverbesserung eintreten", hofft Schwaiger.

Juncker: Griechenland hat wichtige Etappe geschafft

Athen (dpa) - Griechenland hat nach der Erfüllung der meisten Reformen eine schwierige Phase seiner Finanzkrise hinter sich und ist auf dem richtigen Weg. Diese Einschätzung vertrat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras in Athen. "Griechenland hat eine kritische Hürde genommen", sagte Juncker im griechischen Fernsehen wörtlich. Die Griechen müssen aber die Reformen weiter umsetzen. Juncker forderte zudem, dass die anderen EU-Länder sich solidarisch zu Griechenland zeigen, damit das Land mit der Flüchtlingskrise fertig wird.

Studie: Ladendiebstahl nimmt zu

Köln (dpa) - Der Ladendiebstahl in Deutschland nimmt nach einer Studie des Kölner Wirtschaftsforschungsinstituts EHI zu. Die Handelsexperten beziffern den Verkaufswert der 2015 von Kunden gestohlenen Waren auf rund 2,24 Milliarden Euro, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Das seien rund 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, berichtete EHI-Experte Frank Horst anlässlich der Inventur- und Sicherheitskonferenz des Instituts in Köln. Immer häufiger würden die Geschäfte Opfer organisierter Bandendiebstähle. Im gesamten Einzelhandel summierten sich laut EHI die Inventurdifferenzen - bewertet zu Verkaufspreisen - im vergangenen Jahr auf 4 Milliarden Euro. Das entspreche etwa einem Prozent des Umsatzes in der Branche.

Nachfolgefrage bei Oetker weiter unbeantwortet - Geschäft solide

Bielefeld (dpa) - Die Nachfolge-Frage an der Spitze des Familienkonzerns Oetker bleibt offen. Bei der Vorstellung der Bilanz 2015 verwies Finanzchef Albert Christmann am Dienstag auf den Beirat. "Hier gibt es einen Zeitplan, mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Die Entscheidung wird bestimmt nicht erst am 31. Dezember 2016 fallen", sagte Christmann in Bielefeld. Eigentlich sollte Konzernchef und Familienmitglied Richard Oetker die Geschäftszahlen präsentieren. Der Spitzenmanager war am Morgen beim Verlassen seines Hauses aber gestürzt und konnte deshalb nicht kommen. Nach sechs Jahren endet mit dem Kalenderjahr 2016 die Amtszeit des 65-Jährigen. Beim Umsatz legte die Gruppe, zu der Frachtschiffe, Lebensmittel, Bier, Sekt, Hotels und eine Chemie-Tochter zählen, 2015 um 11,8 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zu.

Dax erobert vor Brexit-Referendum 10 000-Punkte-Marke zurück

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen immer zuversichtlicher über einen Verbleib Großbritanniens in der EU zu sein. Der Dax stieg auch am Dienstag und überwand wieder die Marke von 10 000 Punkten. Unterstützt wurde die Aufwärtsbewegung von überraschend positiven Konjunkturerwartungen für Deutschland sowie der Aussicht auf eine weltweit wieder positivere Börsenstimmung. Der deutsche Leitindex, der bereits am Montag mit einem Plus von fast 3,5 Prozent stark in die neue Handelswoche gestartet war, stieg bis zum Nachmittag um 0,40 Prozent auf 10 002,05 Punkte. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,08 Prozent am Montag auf minus 0,07 Prozent. Der Kurs des Euro fiel: Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1314 (Montag: 1,1332) US-Dollar fest.