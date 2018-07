Istanbul (AFP) Aus Protest gegen die Einschüchterung kritischer Medien in der Türkei hat der ebenfalls von der Justiz verfolgte Chefredakteur der Oppositionszeitung "Cumhuryiet", Can Dündar, symbolisch die Leitung der pro-kurdischen Zeitung "Özgür Gündem" übernommen. Damit unterstütze er den Kampf der Zeitung und ihrer Gast-Herausgeber für Pressefreiheit, sagte Dündar am Dienstag auf der Redaktionssitzung.

