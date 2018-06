New York (AFP) Wegen des illegalen Verkaufs von mehr als hundert Sturmgewehren sind in den USA drei Männer angeklagt worden. Zwei von ihnen wurden inhaftiert, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Der dritte sollte sich im Laufe des Tages den Behörden stellen. Die Ermittlungen gegen den illegalen Waffenhandel reichen ins Jahr 2014 zurück. Damals wurden die Behörden auf Unstimmigkeiten in den Büchern des inzwischen geschlossenen Waffengeschäfts Jackson Guns and Ammo in Henrietta im Bundesstaat New York aufmerksam und stießen so auf die dubiosen Waffengeschäfte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.