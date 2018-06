Los Angeles (AFP) Eine Haarsträhne des im Januar an Krebs gestorbenen Rock- und Popsängers David Bowie wird am Samstag in Los Angeles versteigert. Wie das Auktionshaus Heritage Auctions am Dienstag mitteilte, stammt die mit einem blauem Band zusammengehaltene Locke aus dem Fundus einer früheren Beschäftigten des Wachsfigurenkabinetts der Madame Tussaud in London. Diese Beschäftigte habe die Strähne Bowies 1983 erhalten, um die Haarpracht des Stars möglichst originalgetreu nachgestalten zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.