Washington (AFP) Das Ende seiner Amtszeit rückt näher und US-Präsident Barack Obama beschäftigt sich zunehmend mit der Zeit danach: "In etwa sieben Monaten bin ich wieder auf dem Arbeitsmarkt", scherzte Obama am Montag bei der Konferenz SelectUSA zur Anwerbung von Investitionen in die Vereinigten Staaten. Er werde sich beim Online-Berufsnetzwerk LinkedIn anmelden, fügte Obama hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.