Brüssel (AFP) Der in Brüssel mit einer Bombenattrappe festgenommene Mann muss sich wegen "falscher Attentatsdrohung" verantworten. Wie die belgische Justiz am Mittwoch mitteilte, kam der 26-Jährige in Untersuchungshaft. Der offenbar psychisch gestörter Mann hatte am Dienstagmorgen einen Anti-Terror-Großeinsatz in der Innenstadt ausgelöst. Er hatte die Polizei angerufen und angegeben, er trage eine Sprengstoffweste.

