Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat zum 75. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion an die Leiden sowjetischer Soldaten und Zivilisten erinnert. "Kein Land hat im Zweiten Weltkrieg so große Opfer gebracht wie die Sowjetunion: Fast 27 Millionen Menschen verloren ihr Leben", betonte Gauck in einer Erklärung. Er erinnerte auch an die sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland, deren grauenhaftes Schicksal bis heute noch weitgehend unbeachtet geblieben sei. Auch der Bundestag erinnert heute an den Überfall von Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion vor 75 Jahren.

