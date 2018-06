München (AFP) Ein achtjähriger Eisenbahnfan aus Ulm hat die Schule geschwänzt, um sich in München die S-Bahnen anzusehen. Auf der Rückfahrt beendete die Polizei am Dienstag am Hauptbahnhof Augsburg den Ausflug des Ausreißers, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Junge war demnach einem Zugbegleiter im Regionalexpress aufgefallen, nach ihm war bereits gesucht worden.

