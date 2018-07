Brüssel (AFP) Äpfel und Tomaten sind mit weitem Abstand die am häufigsten in der EU angebauten Obst- und Gemüsesorten, Spanien, Italien und Polen die Top drei unter Europas Obst- und Gemüseproduzenten. Das zeigen am Mittwoch veröffentlichte Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat für das vergangene Jahr.

