Hamburg (AFP) Die Hauptstadt will ihre Rücklagen künftig ethisch korrekt anlegen. Es solle kein Geld mehr in Aktien von Unternehmen fließen, "die mit Kriegswaffen, Atomkraft oder fossilen Energien ihr Hauptgeschäft machen", sagt der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen der am Donnerstag erscheinenden Wochenzeitung "Die Zeit" aus Hamburg. Deshalb lasse er einen eigenen Aktienindex entwickeln.

