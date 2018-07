Berlin (AFP) Die Opfer von Folter und Gewalt unter den Flüchtlingen sollen mehr Hilfe bekommen. Die Bundesregierung stellt für ihre Behandlung in Folteropferzentren weitere drei Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung, wie das Bundesfamilienministerium am Mittwoch mitteilte. Demnach sollen besonders betroffene Frauen und Kinder davon profitieren.

