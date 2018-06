Stuttgart (AFP) Vor lauter Freude über die Erfolge ihrer Nationalmannschaften bei der Fußballeuropameisterschaft in Frankreich haben kroatische und türkische Fans in Stuttgart den Verkehr massiv behindert. Mutmaßlich türkische Anhänger ließen am Dienstagabend sogar ihre Autos einfach mitten auf der Straße stehen, wie die Polizei mitteilte. Acht Wagen mussten demnach gegen Mitternacht abgeschleppt werden.

