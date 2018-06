Frankfurt/Main (AFP) Der Zusammenschluss der DZ Bank und der WGZ Bank ist perfekt: Bei der Hauptversammlung der DZ Bank am Mittwoch in Frankfurt am Main stimmten die Aktionäre mit 99,99 Prozent der Fusion zu, wie das Finanzinstitut mitteilte. Bereits am Dienstag hatten die Anteilseigner der WGZ Bank bei ihrer Hauptversammlung den Zusammenschluss zu 99,9 Prozent abgesegnet.

