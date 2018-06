Berlin (AFP) Nach mehreren Wochen in Haft ist ein im Jemen festgehaltener Deutscher freigelassen und in den Oman ausgeflogen worden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigte am Dienstagabend einen Bericht der omanischen Nachrichtenagentur ONA, wonach der Mann in die omanische Hauptstadt Maskat gebracht wurde. Der Mann sei "im Mai in Sanaa" inhaftiert worden.

