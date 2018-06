Oldenburg (AFP) Die Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers Niels H. ist noch umfassender als bisher bekannt. Der bereits wegen Mords verurteilte H. habe vor seinen Taten im Klinikum Delmenhorst auch im Klinikum Oldenburg mehrere Patienten getötet, teilten die Ermittler am Mittwoch in Oldenburg mit. H. hatte bestritten, bereits in Oldenburg Menschen getötet zu haben.

