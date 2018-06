München (AFP) Sänger Thomas Anders will kein Hundefuttertester sein. Als der 53-Jährige das von seiner Ehefrau vertriebene Hundefutter selbst probieren sollte, "hat Thomas sich strikt geweigert", sagte Claudia Weidung-Anders dem am Donnerstag erscheinenden Magazin "Bunte" aus München. Dabei vertreibe sie in ihrem Onlineshop nur hochqualitatives Futter ohne Schlachtabfälle oder künstliche Konservierungsstoffe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.