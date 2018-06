Köln (AFP) Zwischen dem Bedarf an neuen Wohnungen und dem tatsächlichen Bau klafft in Deutschland einer Studie zufolge weiterhin eine große Lücke. Bis 2020 müssten angesichts der aktuellen Bevölkerungsentwicklung jährlich rund 380.000 neue Wohnungen entstehen, vergangenes Jahr aber waren es lediglich 247.000, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht.

