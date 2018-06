Hamburg (AFP) Schauspielerin Franziska Weisz, mag manche schöne Träume nicht. "Merkwürdigerweise sind angenehme Träume für mich oft schlimmer als Albträume", sagte die 36-Jährige neue Tatort-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring dem am Donnerstag erscheinenden Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit". Als Beispiel nannte Weisz einen Traum, in dem sie mit dem verstorbenen Großvater, den sie sehr vermisse, den Tag verbracht habe.

