Flensburg (AFP) Immer weniger Autofahrer telefonieren unerlaubt am Steuer mit dem Handy. Die Zahl der gemeldeten Verstöße ging zwischen 2011 und 2015 bundesweit um 18 Prozent auf 363.000 zurück, wie das Kraftfahrtbundesamt am Mittwoch in Flensburg mitteilte. Unerlaubtes Telefonieren am Steuer ist teuer: Sündern drohen 60 Euro Bußgeld und ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.