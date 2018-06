Lubumbashi (AFP) Der kongolesische Oppositionelle Moïse Katumbi ist wegen einer Immobilienaffäre zu drei Jahren Haft verurteilt worden, so dass er nicht gegen Präsident Joseph Kabila wird antreten können. Der frühere Gouverneur von Katanga wurde am Mittwoch von einem Gericht in Lubumbashi im Südosten der Demokratischen Republik Kongo für schuldig befunden, durch Betrug eine Immobilie erworben zu haben, die eigentlich als Erbe einem griechischen Kläger zustand.

