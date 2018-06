Straßburg (AFP) Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat die EU-Staaten für das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa mitverantwortlich gemacht. Ihr "neoliberaler" Kurs und ihre Sparpolitik hätten das "Monster des Rechtspopulismus" genährt, das Europa nun bedrohe, sagte Tsipras am Mittwoch vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Die EU stecke heute in einer "tiefen Krise", die Völker sähen in ihr keinen Vorteil mehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.