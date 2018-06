Paris (AFP) Frankreichs Gewerkschaften dürfen nach eigenen Angaben nun doch am Donnerstag in Paris gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform demonstrieren. Die Demonstration sei auf einer vom Innenministerium vorgeschlagenen Strecke genehmigt, sagte der Chef der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, am Mittwoch nach einem Treffen mit Innenminister Bernard Cazeneuve. Nach Angaben der Gewerkschaft Force Ouvrière wurde eine 1,6 Kilometer lange Strecke ab dem Bastille-Platz genehmigt.

