Deutschland als Gruppensieger ins Achtelfinale: 1:0 gegen Nordirland

Paris (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das EM-Achtelfinale erreicht. Die Weltmeister-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich am Dienstag im Pariser Prinzenpark durch ein Tor von Mario Gomez mit 1:0 gegen Nordirland durch. Da Polen zeitgleich gegen die Ukraine ebenfalls mit 1:0 gewann, sicherte sich die DFB-Elf wegen der besseren Tordifferenz auch den Spitzenrang in der Gruppe C. Im Achtelfinale ist am Sonntag in Lille die Slowakei oder Albanien der nächste Gegner. Polen spielt am Samstag in St. Etienne gegen die Schweiz sein Achtelfinale. Auch Nordirland gelang als Dritter das Weiterkommen.

Spanien verpasst Gruppensieg und trifft auf Italien

Bordeaux (dpa) - Titelverteidiger Spanien hat überraschend den Gruppensieg verpasst und bekommt es nun in einer Neuauflage des EM-Endspiels von 2012 im Achtelfinale mit Italien zu tun. Die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque verlor überraschend gegen Kroatien 1:2. Ex-Bundesligaprofi Ivan Perisic gelang in der 87. Minute der Siegtreffer. Den dritten Platz sicherte sich die Türkei durch ein 2:0 gegen Tschechien und darf damit auf das Weiterkommen hoffen.

Schwedens Top-Star Ibrahimovic beendet nach EM Nationalelf-Karriere

Nizza (dpa) - Zlatan Ibrahimovic wird nach der Fußball-Europameisterschaft seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden. Das teilte der 34-Jährige am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem dritten und letzten Gruppenspiel gegen Belgien am Mittwoch in Nizza mit. "Mein letztes Spiel für Schweden wird bei dieser EM sein. Und ich hoffe nicht, dass es morgen sein wird", sagte Ibrahimovic. Auch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro werde er nicht mehr für die schwedische Auswahl spielen. "Es wird nicht einfach, aber wir glauben an uns. Wir haben noch eine Chance", sagte Ibrahimovic mit Blick auf die Partie gegen Belgien.

Medien: Real will Spaniens Torjäger Morata weiterverkaufen

Bordeaux/Madrid (dpa) - Real Madrid will den gestiegenen Marktwert von Alvaro Morata offenbar gleich nutzen und Spaniens neuen Torjäger weiterverkaufen. Die "Königlichen" haben eine Rückkaufoption bei Juventus Turin, dem derzeitigen Club des Nationalstürmers, bis zum 30. Juni und diese genutzt. Das teilte der Champions-League-Sieger am Dienstagabend ohne weitere Details mit. Man habe Turin darüber informiert, hieß es lediglich. Die Option soll nach übereinstimmenden Medienberichten 30 Millionen Euro betragen. Die Sportzeitung "Marca" schreibt nun, Madrid wolle Morata für 75 Millionen Euro abgeben.

Conte kündigt gegen Irland "sieben bis neun" Wechsel an

Lille (dpa) - Italiens Fußball-Nationaltrainer Antonio Conte will seine Startelf im letzten Gruppenspiel gegen Irland auf "sieben bis neun Positionen" verändern. "Ich werde versuchen, eine ausgeglichene Aufstellung zu finden, sonst bekommen wir Probleme", sagte Conte vor der Partie am Mittwoch in Lille (21.00 Uhr/Sat.1), die für die bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Italiener bedeutungslos ist. "Wir müssen die Partie auf die beste Art und Weise angehen. In dem Moment, wo wir verlieren, beginnt die Nerverei", ergänzte er.

UEFA belegt Ungarns Fußballverband mit 65 000 Euro Geldstrafe

Paris (dpa) - Ungarns Fußballverband muss für das Fehlverhalten seiner Fans beim EM-Spiel gegen Island (1:1) 65 000 Euro Strafe zahlen. Das entschied die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union UEFA am Dienstag. Bei der Partie am vergangenen Samstag hatten ungarische Anhänger im Stadion von Marseille unter anderem Bengalos gezündet und verschiedene Gegenstände geworfen.

Rasen im EM-Stadion von Lille wird ausgetauscht

Lille (dpa) - Der ramponierte Rasen im EM-Stadion von Lille wird ausgetauscht. Das gab die Europäische Fußball-Union am Dienstag bekannt. Direkt nach der Partie zwischen Italien und Irland am Mittwoch werde die Spielfläche im Stade Pierre Mauroy abgetragen. Bis zum Freitag solle dann der neue Rasen verlegt sein, hieß es in der UEFA-Mitteilung. Schuld an den Schäden seien die widrigen Wetterbedingungen wie Regen, Feuchtigkeit und fehlendes Sonnenlicht. Zuletzt hatten die Teams von Gastgeber Frankreich und der Schweiz den Rasen in Lille heftig kritisiert. Auch in Marseille und im Stade de France in Saint-Denis gibt es Probleme mit dem Boden.

Basketball-Star Wanamaker verlässt Meister Bamberg

Bamberg (dpa) - Bundesliga-Star Brad Wanamaker verlässt die Brose Baskets aus Bamberg. Der von internationalen Spitzenvereinen umworbene Amerikaner kündigte seinen vorzeitigen Abschied vom deutschen Basketball-Meister am Dienstag via Instagram an. "Ich will das höchste Level im Basketball erreichen, bevor meine Karriere vorbei ist", schrieb der Spielmacher, der zum wertvollsten Akteur der Saison gewählt worden war. "Ich sage nicht, dass ich nie wieder ein Bamberg-Trikot überstreifen werde. Aber jetzt muss ich weiterziehen." Wohin Wanamaker wechselt, verriet er nicht.

Petkovic und Friedsam in Eastbourne im Achtelfinale

Eastbourne (dpa) - Andrea Petkovic und Anna-Lena Friedsam haben beim WTA-Tennis-Rasenturnier in Eastbourne das Achtelfinale erreicht. Dabei musste am Dienstag vor allem die 22-jährige Friedsam mit zwei Spielen an einem Tag einen Kraftakt vollbringen. Nachdem die Weltranglisten-58. ihre am Montag wegen Regens verschobene Erstrunden-Partie am Nachmittag gegen Anett Kontaveit aus Estland gewann, rang sie nur wenige Stunden später auch die Tschechin Lucie Safarova mit 7:6 (7:5), 6:4 nieder. Sie trifft nun auf die Französin Kristina Mladenovic. Petkovic setzte sich nach hartem Kampf gegen die Italienerin Sara Errani mit 6:1, 3:6, 6:4 durch. Die Darmstädterin spielt jetzt gegen die Russin Ekaterina Makarowa.

Florettfechterin Golubytskyi holt EM-Bronze

Torun (dpa) - Florettfechterin Carolin Golubytskyi vom FC Tauberbischofsheim hat bei den Europameisterschaften in Torun das Finale verpasst. Die WM-Zweite von Budapest 2013 verlor am Dienstag bei den Titelkämpfen in Polen gegen die ehemalige russische Weltmeisterin Aida Schanajewa in der Vorschlussrunde mit 7:15 und gewann am Ende Bronze. Für den Deutschen Fechter-Bund war es nach dem dritten Platz des Bonner Florettfechters André Sanita zum Auftakt am Montag die zweite EM-Medaille.

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 holt Torwart Michael Esser

Darmstadt (dpa) - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 hat Torwart Michael Esser von Sturm Graz verpflichtet und damit den Konkurrenzkampf um die neue Nummer eins verschärft. Zur Vertragslaufzeit machten die Hessen am Dienstag keine Angaben. Der 28 Jahre alte Esser war in Graz Stammkeeper und zuletzt auch Kapitän des österreichischen Erstligisten. Er wird sich mit dem vom SC Paderborn geholten Daniel Heuer Fernandes um die Nachfolge des zum Hamburger SV gewechselten Christian Mathenia duellieren.

AS Rom verpflichtet Italiens Nationalspieler El Shaarawy

Rom (dpa) - Der italienische Fußball-Nationalspieler Stephan El Shaarawy wechselt nun endgültig zum AS Rom. Der italienische Erstligist zog am Dienstag seine Kaufoption für den 23-Jährigen, der zuvor auf Leihbasis vom AC Mailand zum Club des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger gekommen war. El Shaarawy unterschrieb einen Vierjahresvertrag bei den Giallorossi, die 13 Millionen Euro für den Offensivspieler bezahlten.

Norwegens Handballer bekommen Wildcard für WM 2017

Berlin (dpa) - Norwegens Handballer nehmen doch an der Weltmeisterschaft 2017 teil. Der Weltverband IHF erteilte den Skandinaviern, die sportlich die Qualifikation verpasst hatten, am Dienstag eine Wildcard. Auch Österreich hatte sich um eine Wildcard beworben. Die WM-Auslosung findet am Donnerstag in Paris statt. Deutschland qualifizierte sich als Europameister direkt für das Kontinentalturnier. Auch Deutschland hat schon von einer Wildcard profitiert. 2015 hatte sich die DHB-Auswahl nicht für die WM in Katar qualifiziert, durfte dann aber doch starten und wurde Siebter.

Rekordsieger Hunger verpasst 22. Titel bei Kieler Woche

Kiel (dpa) – Rekordsieger Wolfgang Hunger hat bei der 122. Kieler Woche seinen 22. Titel knapp verpasst. Dem 505er-Steuermann aus Strande und seinem Vorschoter Julien Kleiner fehlten nach zehn Wettfahrten vier Punkte zum Sieg. Den sicherten sich am Dienstag in der schnellen Gleitjolle die britischen Segler Andy Smith und Tim Needham.

Englischer Fußball-Meister Leicester holt Hernandez

London (dpa) - Der englische Fußball-Meister Leicester City hat am Dienstag die Verpflichtung von Innenverteidiger Luis Hernandez bekanntgegeben. Der 27 Jahre alte Spanier kommt ablösefrei vom spanischen Club Sporting Gijon und wird Teamkollege des früheren Hannoveraner Bundesliga-Keepers Ron-Robert Zieler. Hernandez unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2020. Hernandez, der in der Jugend bei Real Madrid ausgebildet wurde, absolvierte 140 Spiele für Gijon.

Deutsche Hockey-Damen gewinnen Länderspiel gegen Spanien

München (dpa) - Deutschlands Hockey-Damen sind erfolgreich in den Doppel-Vergleich mit Spanien gestartet. In München setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders am Dienstag mit 3:0 (2:0) gegen die Ibererinnen durch. Auf der Anlage des TSV Grünwald erzielten vor 670 Zuschauern Julia Müller (8. Minute), Lisa Altenburg (14.) und Charlotte Stapenhorst (36.) die Tore für die DHB-Auswahl. Die Spanierinnen sind beim Olympia-Turnier in Rio de Janeiro am 11. August der vorletzte deutsche Vorrunden-Gegner.