Lille (SID) - Irland hat die Gunst der Stunde genutzt und mit einem Sieg gegen eine italienische B-Elf erstmals die K.o.-Runde einer EM erreicht. Die Mannschaft von Martin O'Neill bezwang die zweite Garde der Squadra Azzurra durch einen späten Treffer von Robbie Brady (85.) mit 1:0 (0:0) und trifft am Sonntag in Lyon auf Gastgeber Frankreich. Eine Minute zuvor hatte Wes Hoolahan die große Chance zur Führung noch kläglich vergeben.

Für Italien war es vor dem Achtelfinal-Hit am Montag im Stade de France in St. Denis gegen Spanien der erste Rückschlag und Gegentreffer bei diesem Turnier.

Lautstark angefeuert von 25.000 Fans wollten die Iren mit allen Mitteln ihre letzte Chance auf die erstmalige Teilnahme an einer K.o.-Runde nutzen. "Du musst alles tun, was du kannst. Und wenn's ein Foul sein muss, dann foul ihn", hatte Co-Trainer Roy Keane vor Anpfiff gesagt. Entsprechend bissig begann sein Team, kämpfte um jeden Meter und bot dem Vize-Europameister nach Kräften die Stirn.

Die Italiener überließen dem Außenseiter das Geschehen und hatten Glück, als Jeff Hendrick aus etwa 20 Metern knapp über das Tor schoss (9.). Insgesamt blieb die Begegnung aber auf schwachem Niveau - passend zum Rasen in Lille, der noch vor dem deutschen Achtelfinale am Sonntag gegen die Slowakei ausgetauscht wird.

Über weite Strecken galt das Motto: Italien will nicht, Irland kann nicht. Chancen resultierten daher meist aus Standardsituationen. So auch in der 21. Minute: Nach einem Eckball zwang Daryl Murphy Salvatore Sirigu zu einer Glanzparade. Der Keeper ersetzte den zuletzt grippekranken Gianluigi Buffon und war einer von gleich acht neuen Spielern in Contes Startelf.

Der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile hatte kurz vor der Pause noch die beste Chance der Italiener, sein Schuss strich knapp am Tor vorbei (43.). Viel mehr bekamen die insgesamt 44.268 Zuschauer nicht zu sehen.

Das änderte sich auch nach der Pause kaum. Ein wenig fürs Auge bot immerhin Simone Zaza, der in der 53. Minute eine Direktabnahme aus zwölf Metern knapp über das Tor setzte. Italien kam nun etwas besser im Spiel, ließ es aber besonders in der Abwehr viel zu lässig angehen. Ein kurzzeitiges Chaos in der Hintermannschaft konnte Seamus Coleman aber nicht nutzen (57.).

In der Schlussphase setzten die Iren dann alles auf eine Karte, die Bemühungen blieben aber von Verzweiflung geprägt: Die Distanzschüsse verfehlten teils deutlich ihr Ziel, die zaghaften Kombinationsversuche versandeten. Stattdessen boten sich den Italienern nun Räume zum Kontern, dabei hatte der zwei Minuten zuvor für Immobile eingewechselte Lorenzo Insigne Pech mit einem Pfostenschuss (77.). Die irische Schlussoffensive belohnte Brady per Kopf.