Warschau (dpa) - Unerwartete Unterstützung für die "Weiß-Roten": Der australische Schauspieler Russell Crowe ("Gladiator", "Nice Guys") verfolgt den Auftritt der Polen bei der EM mit ermutigenden Tweets. "Gut gemacht, Polen!", twitterte er am Dienstag nach dem 1:0-Sieg der polnischen Elf über die Ukraine und dem Vorrücken ins Achtelfinale.

Schon vor ein paar Tagen hatte er die "Underdogs" als großartiges Team gewürdigt. Der polnische Fußballverband PZPN reagierte prompt und lud den Promi-Fan ebenfalls per Twitter zum nächsten Spiel der Polen am Samstag gegen die Schweiz ein. Ob Crowe zum Match in Saint-Étienne kommt, war am Mittwoch noch nicht bekannt.

