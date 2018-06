Berlin (dpa) - Jubelgesänge und durchdrehende Reifen: Türkische und kroatische Fußballfans haben die Siege ihrer Mannschaften bei der Europameisterschaft in Frankreich in etlichen deutschen Städten gefeiert. Etwa 6000 Anhänger beider Teams strömten am späten Abend allein zum Berliner Kurfürstendamm, wie die Polizei mitteilte. "Einige von ihnen zündeten Pyrotechnik, auch Flaschen flogen", sagte ein Sprecher. Es gab aber keine Verletzten. Laut und friedlich wurde unter anderem auch in Hamburg und Bremen gefeiert. Kroatien hatte Spanien mit 2:1 besiegt. Die Türkei schlug Tschechien mit 2:0.

