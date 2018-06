Havanna (AFP) Die kolumbianische Regierung und die Farc-Rebellen haben sich nach jahrelangen Verhandlungen auf ein Waffenstillstandsabkommen geeinigt. Beide Seiten hätten sich auf einen "definitiven Waffenstillstand und eine Einstellung der beiderseitigen Feindseligkeiten" verständigt, teilten beide Seiten am Mittwoch am Verhandlungsort Havanna mit. Wann die Vereinbarung zur Beendigung des jahrzehntelangen Konflikts in Kraft tritt, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

