Seoul (dpa) - Nordkoreas Militär ist offenbar zum fünften Mal in diesem Jahr der Test einer Mittelstreckenrakete misslungen. Das ballistische Geschoss sei am Morgen von der Ostküste des Landes abgefeuert worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Vertreter der Streitkräfte in Seoul. Allerdings sei der Test fehlgeschlagen, hieß es ohne nähere Erläuterung zu den Gründen. Nordkorea arbeitet an der Entwicklung von Mittelstrecken- und Langstreckenraketen, die einen atomaren Sprengkopf tragen können.

