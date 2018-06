Lausanne (SID) - Die Hoffnungen russischer Leichtathleten auf eine Olympia-Teilnahme sind unbegründet. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stellte am Mittwoch klar, dass die Sperre des russischen Verbandes RUSAF durch die Weltorganisation IAAF auch nach den Entscheidungen des Olympia-Gipfels vom Vortag abgesehen von der Flaggen-Regelung in vollem Umfang gültig bleibt.

"In der Frage der Teilnahme der russischen Leichtathleten an den Olympischen Spielen in Rio hat sich an IAAF-Entscheidung nichts geändert. Das IOC und der Olympische Gipfel haben diese Entscheidung unterstützt", sagte IOC-Sprecher Christian Klaue dem Sport-Informatikons-Dienst (SID). Damit kommt ein Rio-Start, wie von der IAAF beschlossen, überhaupt nur für russische Leichtathleten in Betracht, die im Ausland leben und getestet wurden.

Die IAAF bestätigte auf SID-Anfrage, dass die am Freitag in Wien verkündete Vorgehensweise weiter gelte. "Es gibt keine Änderung der vom IAAF-Council getroffenen Entscheidung, und der IOC Summit hat sich in vollem Umfang getragen." Russische Sportler, die für die Sommerspiele in Rio zugelassen werden wollen, müssen demnach zwingend durch einen Wohn-, Trainings- und Kontroll-Mittelpunkt im Ausland nachweisen müssen, "nicht vom russischen System vergiftet" zu sein. Weitere Kriterien will die IAAF noch in dieser Woche benennen.

Nach dem Gipfel in Lausanne waren Spekulationen über eine neue Rio-Chance für alle russischen Leichtathleten aufgekommen. Allerdings hatte IOC-Präsident Thomas Bach bereits bei der Verkündung der Gipfel-Beschlüsse ausdrücklich "volle Unterstützung für die IAAF" betont und außerdem erklärt, dass unabhängig von der beschlossenen Sonderbewachung für russische und kenianische Sportler die IAAF bereits ihre Kriterien für die Zulassung russischer Aktiver für Rio festgelegt hätte.