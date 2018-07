Seoul (AFP) Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums einen weiteren Raketentest vorgenommen. Ein Ministeriumsvertreter in Seoul wollte am Mittwoch zunächst keine Angaben zum Typ der Raketen machen. Japanische und südkoreanische Medien hatten zuvor Quellen zitiert, denen zufolge an der Ostküste des Landes eine Musudan-Rakete in Stellung gebracht worden war. Es ist bereits der fünfte derartige Test in diesem Jahr in Nordkorea - ungeachtet eines Verbots durch eine UN-Resolution.

