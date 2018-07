Frankenförde (dpa) - Ein Feuerwehrauto ist bei einer Probefahrt nach einem technischen Umbau in einer Werkstatt völlig ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Brandenburg niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist unbekannt. Das Auto fuhr auf einer Landstraße, als ein Mitarbeiter des zuständigen Autohauses im Rückspiegel Feuer außerhalb der Fahrerkabine bemerkte. Nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, ging es in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

