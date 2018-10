Limburg (SID) - Tischtennis-Weltverbandspräsident Thomas Weikert (Limburg) begrüßt die neue Zuständigkeit der internationalen Fachverbände für die Doping-Überprüfung russischer und kenianischer Olympia-Kandidaten vor den nationalen Nominierungen für die Sommerspiele in Rio.

"Bei uns kommen nur drei russische Aktive in Betracht. Bei anderen Verbänden dürfte die Aufgabe erheblich mehr Aufwand bedeuten, aber grundsätzlich finde ich gut, dass wir als internationaler Dachverband mehr Verantwortung tragen sollen", sagte Weikert dem SID zur Entscheidung des Olympia-Gipfels von Lausanne: "Die internationalen Verbände hatten ja auch grundsätzlich schon dafür zu sorgen, dass sauber getestet wird."

Weikerts ITTF befindet sich seit Dienstagnachmittag in Kontakt wegen der zunächst unklar gebliebenen Vorgaben für die in Lausanne beschlossene "Sonderbewachung" von Aktiven aus Russland und Kenia. "Bei uns läuft außerdem schon die Zusammenstellung, wann, wie und unter welchen Umständen die drei russischen Aktiven in der Vergangenheit getestet wurden. Wenn wir wissen, was benötigt wird, werden wir alles Notwendige in die Wege leiten", sagte der Limburger Rechtsanwalt.

Sein Kollege Klaus Schormann vom Weltverband der Modernen Fünfkämpfer hingegen vermochte auf SID-Anfrage noch keine Einschätzung der neuen Situation und Schilderung der notwendigen Schritte in seinem Verband vornehmen.

Durch die Entscheidung des Olympia-Gipfels müssen in allen olympischen Sportarten Aktive aus Russland und Kenia von den internationalen Fachverbänden auf Doping überprüft werden. Damit zog die Konferenz die Konsequenz aus nachgewiesenen Mängeln bei der Doping-Bekämpfung in beiden Ländern und darüber hinaus gehende Vorwürfe gegen Russen und Kenianer. Ohne eine "Doping-Führungszeugnis" der internationalen Verbände können russische und kenianische Aktive von ihren nationalen Olympischen Komitees nicht für die Sommerspiele in Rio nominiert werden.