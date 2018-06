Berlin (AFP) Nach Datenschützern und Opposition hat auch der Normenkontrollrat Kritik an dem neuen Anti-Terror-Gesetz der Bundesregierung geübt. Der Entwurf habe keine Angaben zu den Folgekosten enthalten, die der Wirtschaft durch die geplanten Auflagen beim Verkauf von Prepaid-Karten für Handys entstehen, heißt es in einem der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorliegenden Schreiben des Normenkontrollrates an den Innenausschuss des Bundestages.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.