Hamburg (dpa) - Gegen einen mutmaßlichen Kämpfer der Terrormiliz IS hat ein Prozess vor dem Oberlandesgericht in Hamburg begonnen. Dem 27-Jährigen aus Bremen wirft die Anklage Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Der Angeklagte sei Anfang April 2015 nach Syrien gereist und habe sich dort dem IS angeschlossen. Er habe eine Kampfausbildung begonnen, diese aber nach zwei Monaten abgebrochen. Danach sei er anlässlich einer Gefangenenexekution in die syrische Stadt Palmyra gebracht worden, um als Fahnenträger in einem Propagandavideo aufzutreten, heißt es.

