Moskau (AFP) Drei Monate vor der Parlamentswahl in Russland hat Präsident Wladimir Putin die "Beibehaltung der Stabilität" als entscheidend für die Entwicklung des Landes bezeichnet. Es gehe nicht um das Resultat der Wahl als solches, sondern um das "Vertrauen der Bürger in das Wahlergebnis", sagte Putin am Mittwoch vor den Duma-Abgeordneten in Moskau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.