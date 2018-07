Brüssel (AFP) Nach der Vereinbarung in der Flüchtlingskrise wird die EU am 30. Juni die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausweiten. Dann werde bei einem Treffen mit türkischen Regierungsvertretern das Verhandlungskapitel 33 zu Haushaltsfragen eröffnet, wie EU-Diplomaten am Mittwoch sagten. Die Eröffnung bis Ende Juni hatten die EU-Staats- und Regierungschefs Ankara im März im Gegenzug für die Rücknahme von Flüchtlingen aus Griechenland versprochen.

