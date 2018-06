Istanbul (AFP) Einen Tag vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien hat Ankara massiv für einen Verbleib des Königreichs in der Europäischen Union geworben. Er wolle "um jeden Preis", dass Großbritannien in der EU bleibe, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag. "Ein Austritt hätte ohne Zweifel negative Auswirkungen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.