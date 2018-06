Los Angeles (AFP) In den USA drohen zwei Männern jahrzehntelange Haftstrafen, weil sie nach Überzeugung eines Gerichts die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und Syrien unterstützen wollten. Die beiden 25-Jährigen wurden der Verschwörung zugunsten des IS schuldig befunden, wie das Justizministerium am Dienstag (Dienstag) mitteilte. Das Strafmaß soll im September verkündet werden.

