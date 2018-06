Brasília (AFP) Brasilien hat einen wegen sexuellen Missbrauchs gesuchten Sektenführer an dessen Heimat USA ausgeliefert. Der 54-jährige Victor Arden Barnard, der auf der US-Liste der 15 am meisten gesuchten Straftäter stand, wurde nach Angaben der brasilianischen Justiz vom Mittwoch (Ortszeit) in die USA gebracht, von wo er 2014 geflohen war. Barnard soll in seiner Sekte minderjährige Mädchen missbraucht und sich dabei auf den Willen Gottes berufen haben.

